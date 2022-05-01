  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Марта Костюк уступила прошлогодней чемпионке US Open на турнире в Мадриде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Марта Костюк уступила прошлогодней чемпионке US Open на турнире в Мадриде

Теннис
(1 голосов)

Эмма Радукану без шансов расправилась с украинкой

WTA. Марта Костюк уступила прошлогодней чемпионке US Open на турнире в Мадриде

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Мадрид (WTA), украинка Марта Костюк, являющаяся 60 ракеткой мира, проиграла британке Эмме Радукану, 11 ракетке мира, в рамках второго круга турнира WTA 1000. Радукану, прошлогодняя чемпионка US Open, впервые играет на соревновании в Мадриде.

В следующем туре британка сыграет с другой украинской теннисисткой, Ангелиной Калининой, 37 ракеткой мира. Калинина во втором круге обыграла девятую ракетку мира Гарбинье Мугурусу. Ни Калинина, ни Радукану еще не выходили в финалы турниров серии WTA 1000.

Грунт.

Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания)

2:6|1:6

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Марта Костюк Ангелина Калинина Гарбинье Мугуруса Эмма Радукану
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде