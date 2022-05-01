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WTA. Марта Костюк уступила прошлогодней чемпионке US Open на турнире в Мадриде
Эмма Радукану без шансов расправилась с украинкой
Фото: Getty Images
Мадрид (WTA), украинка Марта Костюк, являющаяся 60 ракеткой мира, проиграла британке Эмме Радукану, 11 ракетке мира, в рамках второго круга турнира WTA 1000. Радукану, прошлогодняя чемпионка US Open, впервые играет на соревновании в Мадриде.
В следующем туре британка сыграет с другой украинской теннисисткой, Ангелиной Калининой, 37 ракеткой мира. Калинина во втором круге обыграла девятую ракетку мира Гарбинье Мугурусу. Ни Калинина, ни Радукану еще не выходили в финалы турниров серии WTA 1000.
Грунт.
Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания)
2:6|1:6
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