Надаль об отстранении россиян Уимблдоном: Это несправедливо по отношению к моим друзьям

Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал решение турнира "Уимблдон" отстранить всех российских и беларусских теннисистов от соревнований:

"Я думаю, что это несправедливо по отношению к моим российским друзьям и коллегам по теннису. То, что сейчас происходит, война – не их вина.

2000 очков, которые разыгрывают на турнирах Большого шлема, они чрезвычайно важны, и нам необходимо в них участвовать. Так что нужно думать, когда принимаешь ограничения.

В конце концов, то, что происходит в нашей игре, не имеет никакого значения, когда люди гибнут и умирают, пребывают в той ситуации, которая сейчас сложилась в Украине".