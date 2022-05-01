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Надаль об отстранении россиян Уимблдоном: Это несправедливо по отношению к моим друзьям

Теннис
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Великий испанский теннисист утверждает, что россияне не виноваты

Надаль об отстранении россиян Уимблдоном: Это несправедливо по отношению к моим друзьям

Фото: Tennis365

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал решение турнира "Уимблдон" отстранить всех российских и беларусских теннисистов от соревнований:

"Я думаю, что это несправедливо по отношению к моим российским друзьям и коллегам по теннису. То, что сейчас происходит, война – не их вина.

2000 очков, которые разыгрывают на турнирах Большого шлема, они чрезвычайно важны, и нам необходимо в них участвовать. Так что нужно думать, когда принимаешь ограничения.

В конце концов, то, что происходит в нашей игре, не имеет никакого значения, когда люди гибнут и умирают, пребывают в той ситуации, которая сейчас сложилась в Украине".

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В статье: теннис Рафаэль Надаль Уимблдон
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