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Надаль об отстранении россиян Уимблдоном: Это несправедливо по отношению к моим друзьям
Великий испанский теннисист утверждает, что россияне не виноваты
Фото: Tennis365
Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал решение турнира "Уимблдон" отстранить всех российских и беларусских теннисистов от соревнований:
"Я думаю, что это несправедливо по отношению к моим российским друзьям и коллегам по теннису. То, что сейчас происходит, война – не их вина.
2000 очков, которые разыгрывают на турнирах Большого шлема, они чрезвычайно важны, и нам необходимо в них участвовать. Так что нужно думать, когда принимаешь ограничения.
В конце концов, то, что происходит в нашей игре, не имеет никакого значения, когда люди гибнут и умирают, пребывают в той ситуации, которая сейчас сложилась в Украине".
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