  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Илья Марченко уступил Кузманову на старте соревнований в Праге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Илья Марченко уступил Кузманову на старте соревнований в Праге

Теннис
(1 голосов)

Теннисист не смог навязать борьбу

Илья Марченко уступил Кузманову на старте соревнований в Праге

фото - btu.org.ua

Новина українською

В первом круге турнира в Праге украинец Илья Марченко уступил болгарину Димитару Кузманову.

Илья Марченко - Димитар Кузманов 1:6, 3:6

Матч продолжался 1 час и 18 минут. За это время Марченко подал один эйс против троих у соперника. При этом у Кузманова одна двойная ошибка, тогда как у украинца их пять.

Также Марченко реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов против 6 из 7 у оппонента.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илья Марченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде