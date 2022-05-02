Илья Марченко уступил Кузманову на старте соревнований в Праге

В первом круге турнира в Праге украинец Илья Марченко уступил болгарину Димитару Кузманову.

Илья Марченко - Димитар Кузманов 1:6, 3:6

Матч продолжался 1 час и 18 минут. За это время Марченко подал один эйс против троих у соперника. При этом у Кузманова одна двойная ошибка, тогда как у украинца их пять.

Также Марченко реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов против 6 из 7 у оппонента.