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Илья Марченко уступил Кузманову на старте соревнований в Праге
Теннисист не смог навязать борьбу
фото - btu.org.ua
В первом круге турнира в Праге украинец Илья Марченко уступил болгарину Димитару Кузманову.
Илья Марченко - Димитар Кузманов 1:6, 3:6
Матч продолжался 1 час и 18 минут. За это время Марченко подал один эйс против троих у соперника. При этом у Кузманова одна двойная ошибка, тогда как у украинца их пять.
Также Марченко реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов против 6 из 7 у оппонента.
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