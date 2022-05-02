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Монфис сыграет с Джоковичем на Мастерсе в Мадриде
Гаэля ждет тяжелый матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович узнал своего первого соперника на турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). Им стал 21-й номер рейтинга, француз Гаэль Монфис.
Отметим, что счёт их личных встреч на уровне ATP — 17-0 в пользу Джоковича.
В матче первого круга Монфис разгромил представителя Испании Карлоса Химено Валеро (WC, 369-й номер рейтинга)
Гаэль Монфис - Карлос Химено Валеро 6:3, 6:0
Встреча продлилась 56 минут. Монфис четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету 20-летнего испанца ни одного эйса и одна двойная ошибка.
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