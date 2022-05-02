Мадрид. Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в четвертьфинал соревнований

Сегодня, 2 мая, Людмила Киченок с Еленой Остапенко из Латвии пробились в 1/4 финала грунтового турнира серии Мастерс в Мадриде в парном разряде.

За 1 час и 24 минуты Людмила и Елена в двух сетах обыграли Николь Меличар и Эллен Перес.

2-й раунд

Николь Меличар/Эллен Перес – Людмила Киченок / Елена Остапенко – 4:6, 5:7

В четвертьфинале Остапенко и Киченок сыграют с победителем матча Кирстен Флипкенс/Сара Соррибес-Тормо – Белинда Бенчич/Виктория Голубич.