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Мадрид. Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в четвертьфинал соревнований

Теннис
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Теннисистки хорошо поработали

Мадрид. Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в четвертьфинал соревнований

фото - btu.org.ua

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Сегодня, 2 мая, Людмила Киченок с Еленой Остапенко из Латвии пробились в 1/4 финала грунтового турнира серии Мастерс в Мадриде в парном разряде.

За 1 час и 24 минуты Людмила и Елена в двух сетах обыграли Николь Меличар и Эллен Перес.

2-й раунд

Николь Меличар/Эллен Перес – Людмила Киченок / Елена Остапенко – 4:6, 5:7

В четвертьфинале Остапенко и Киченок сыграют с победителем матча Кирстен Флипкенс/Сара Соррибес-Тормо – Белинда Бенчич/Виктория Голубич.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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