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Новак Джокович высказался о соперничестве с Надалем
Серб привык к постоянным гонкам
Фото: The Denver Channel
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, что думает о противостоянии с 21-кратным победителем ТБШ, бывшим лидером рейтинга ATP, испанцем Рафаэлем Надалем. В настоящее время Джокович и Надаль готовятся к выступлению на грунтовом "Мастерсе" в Мадриде (Испания).
"В таких матчах от тебя требуется многое — как ментально, так и физически. В прошлом у нас с Рафой были потрясающие битвы здесь, в Мадриде. Это всегда что-то особенное.
Мы с Надалем уже много лет в спорте. Мы осознаём свои роли в спорте, они важны в том смысле, чтобы вдохновлять молодых игроков", — приводит слова Джоковича Eurosport.co.uk.
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