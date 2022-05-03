  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович высказался о соперничестве с Надалем
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович высказался о соперничестве с Надалем

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Серб привык к постоянным гонкам

Новак Джокович высказался о соперничестве с Надалем

Фото: The Denver Channel

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, что думает о противостоянии с 21-кратным победителем ТБШ, бывшим лидером рейтинга ATP, испанцем Рафаэлем Надалем. В настоящее время Джокович и Надаль готовятся к выступлению на грунтовом "Мастерсе" в Мадриде (Испания).

"В таких матчах от тебя требуется многое — как ментально, так и физически. В прошлом у нас с Рафой были потрясающие битвы здесь, в Мадриде. Это всегда что-то особенное.

Мы с Надалем уже много лет в спорте. Мы осознаём свои роли в спорте, они важны в том смысле, чтобы вдохновлять молодых игроков", — приводит слова Джоковича Eurosport.co.uk.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде