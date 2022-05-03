Серена Уильямс презентовала платье из новой коллекции

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс показала платье из своей новой коллекции одежды.

"Вдохновляясь летними днями и летними ночами", – написала Уильямс в социальных сетях.

Напомним, что последний титул на турнире "Большого шлема" Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии.