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Серена Уильямс презентовала платье из новой коллекции
Теннисистка похвасталась обновкой
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс показала платье из своей новой коллекции одежды.
"Вдохновляясь летними днями и летними ночами", – написала Уильямс в социальных сетях.
Напомним, что последний титул на турнире "Большого шлема" Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии.
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