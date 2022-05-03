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Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры
Теннисист неоднократно выходил в финал турниров серии Большого шлема
Бывшая пятая ракетка мира южноафриканский теннисист Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры. 18 мая игроку исполнится 36 лет.
"Не помню ни одного момента в своей жизни, когда бы я не играл в теннис. Я начал свой путь 30 лет назад, когда отец вложил в мои руки теннисную ракетку и сказал, что если я буду усердно работать, то смогу стать одним из лучших игроков в мире. Я прошёл так много разных испытаний, этот вид спорта может быть невероятно эмоциональным, но при этом вы можете ощущать себя одинокими. У меня были взлёты и падения, но я бы ни на что это не променял.
Сегодня я принял трудное решение – уйти из профессионального тенниса", — написал Андерсон в своих социальных сетях.
Андерсон дважды выходил в финал турниров "Большого шлема" — в 2017 году на US Open и в 2018-м на Уимблдоне.
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