Виталий Сачко получил травму на турнире в Праге

Украинский теннисист Виталий Сачко не смог доиграть матч первого раунда турнира в Праге (Чехия).

Матч продлился 41 минуту. За это время украинский теннисист проиграл два гейма на своей подаче и оформил один брейк.

Перед стартом второго сета Сачко взял медицинский перерыв из-за проблем с ногой, а после возобновления матча провел лишь один розыгрыш, приняв решение сняться с поединка.