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Виталий Сачко получил травму на турнире в Праге

Теннис
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Он не смог доиграть матч

Виталий Сачко получил травму на турнире в Праге

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко не смог доиграть матч первого раунда турнира в Праге (Чехия).

Матч продлился 41 минуту. За это время украинский теннисист проиграл два гейма на своей подаче и оформил один брейк.

Перед стартом второго сета Сачко взял медицинский перерыв из-за проблем с ногой, а после возобновления матча провел лишь один розыгрыш, приняв решение сняться с поединка.

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В статье: Виталий Сачко
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