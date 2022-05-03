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Виталий Сачко получил травму на турнире в Праге
Он не смог доиграть матч
Украинский теннисист Виталий Сачко не смог доиграть матч первого раунда турнира в Праге (Чехия).
Матч продлился 41 минуту. За это время украинский теннисист проиграл два гейма на своей подаче и оформил один брейк.
Перед стартом второго сета Сачко взял медицинский перерыв из-за проблем с ногой, а после возобновления матча провел лишь один розыгрыш, приняв решение сняться с поединка.
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