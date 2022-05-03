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Мадрид. Джокович переиграл Монфиса и вышел в 1/8 финала соревнований

Теннис
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Серб легко справился с оппонентом

Мадрид. Джокович переиграл Монфиса и вышел в 1/8 финала соревнований

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Джокович уверенно обыграл 21-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса.

Новак Джокович - Гаэль Монфис 6:3, 6:2

Встреча продлилась 1 час 28 минут. Джокович два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Монфиса — ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти созданных.

Счёт их личных встреч на уровне ATP стал 18-0 в пользу Джоковича.

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В статье: Новак Джокович
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