Мадрид. Джокович переиграл Монфиса и вышел в 1/8 финала соревнований

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Джокович уверенно обыграл 21-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса.

Новак Джокович - Гаэль Монфис 6:3, 6:2

Встреча продлилась 1 час 28 минут. Джокович два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Монфиса — ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти созданных.

Счёт их личных встреч на уровне ATP стал 18-0 в пользу Джоковича.