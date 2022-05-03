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Джокович останется на первом месте в рейтинге АТР после турнира в Мадриде
Серб вышел в следующий раунд турнира
Фото: AFP/Автор - неизвестен
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович сохранит первое место в рейтинге ATP по итогам грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания).
Ранее серб уверенно вышел в третий круг соревнований, обыграв Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:2.
В 2021 году Джокович в Мадриде не играл, но 9 мая у него должны списать 500 очков за 2019 год. Чтобы сохранить своё первое место, сербу необходимо было за время "Мастерса" в Мадриде-2022 добрать 90 очков, то есть выйти в третий круг соревнований.
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