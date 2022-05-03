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Джокович установил рекорд АТР
Серб повел в личных встречах с Монфисом со счётом 18-0
фото - flashscore.com.ua
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович довёл счёт в личных противостояниях с французом Гаэлем Монфисом до 18:0.
18-ю победу над Монфисом Джокович одержал во втором круге "Мастерса" в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Новака.
Отметим, что данный статистический показатель стал рекордным на уровне ATP.
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