Джокович установил рекорд АТР

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович довёл счёт в личных противостояниях с французом Гаэлем Монфисом до 18:0.

18-ю победу над Монфисом Джокович одержал во втором круге "Мастерса" в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Новака.

Отметим, что данный статистический показатель стал рекордным на уровне ATP.