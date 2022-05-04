Людмила Киченок вышла в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко пробились в полуфинал грунтового турнира в Мадриде в парном разряде.

В 1/4 финала они в двухсетовом матче обыграли швейцарок Белинду Бенчич и Викторию Голубич.

Мадрид. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Алена Остапенко (Украина/Латвия) – Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:4

В полуфинале Остапенко и Киченок сыграют со вторыми сеяными Габриэлой Дабровски из Канады и мексиканкой Джулианой Олмос.