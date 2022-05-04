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Людмила Киченок вышла в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде
Украинке по силам выиграть титул
фото - btu.org.ua
Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко пробились в полуфинал грунтового турнира в Мадриде в парном разряде.
В 1/4 финала они в двухсетовом матче обыграли швейцарок Белинду Бенчич и Викторию Голубич.
Мадрид. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Алена Остапенко (Украина/Латвия) – Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:4
В полуфинале Остапенко и Киченок сыграют со вторыми сеяными Габриэлой Дабровски из Канады и мексиканкой Джулианой Олмос.
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