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Людмила Киченок вышла в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Теннис
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Украинке по силам выиграть титул

Людмила Киченок вышла в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

фото - btu.org.ua

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Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко пробились в полуфинал грунтового турнира в Мадриде в парном разряде.

В 1/4 финала они в двухсетовом матче обыграли швейцарок Белинду Бенчич и Викторию Голубич.

Мадрид. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Алена Остапенко (Украина/Латвия) – Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:4

В полуфинале Остапенко и Киченок сыграют со вторыми сеяными Габриэлой Дабровски из Канады и мексиканкой Джулианой Олмос.

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В статье: Людмила Киченок Белинда Бенчич
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