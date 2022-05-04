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Организаторы Ролан Гаррос назвали призовой фонд турнира

Теннис
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Победитель получит 2,2 миллиона евро

Организаторы Ролан Гаррос назвали призовой фонд турнира

Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2022 по теннису опубликовали систему начисления призовых. Соревнования на грунте пройдут с 22 мая по 5 июня.

Распределение призовых на "Ролан Гаррос" 2022 года:

Одиночный разряд.

1-й круг – € 62 тыс.
2-й круг – € 86 тыс.
3-й круг – € 125,8 тыс.
4-й круг – € 220 тыс.
1/4 финала – € 380 тыс.
1/2 финала – € 600 тыс.
Финал – € 1,1 млн
Титул – € 2,2 млн.

Парный разряд.

1-й круг – € 15,5 тыс.
2-й круг – € 25 тыс.
3-й круг – € 42 тыс.
1/4 финала – € 79,5 тыс.
1/2 финала – € 146 тыс.
Финал – € 290 тыс.
Титул – € 580 тыс.

Микст.

1-й круг – € 5 тыс.
2-й круг – € 10 тыс.
1/4 финала – € 17,5 тыс.
1/2 финала – € 31 тыс.
Финал – € 61 тыс.
Титул – € 122 тыс.

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В статье: Ролан Гаррос
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