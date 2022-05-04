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Надаль добыл волевую победу и вышел во второй круг турнира в Мадриде
Испанцу пришлось попотеть
Getty Images/Global Images Ukraine
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль одержал победу в первом матче после возвращения на корт.
В матче второго круга Мадрида Надаль (3) обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича.
Рафаэль Надаль - Миомир Кецманович 6:1, 7:6 (7:4)
Встреча продлилась 1 час 56 минут. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кецмановича — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В следующем раунде Надаль встретится с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
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