Борис Беккер может комментировать теннисные матчи с тюрьмы

Руководство сети спортивных телеканалов Eurosport ведёт переговоры с адвокатами чемпиона шести турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира, немца Бориса Беккера, который ранее был приговорён британским судом к 2,5 года тюрьмы за сокрытие денежных активов.

Eurosport выясняет, сможет ли 54-летний Беккер комментировать теннисные матчи из тюрьмы, сообщает Blick. Беккер продолжительное время являлся экспертом телеканала.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам.