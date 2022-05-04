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Борис Беккер может комментировать теннисные матчи с тюрьмы
Руководство сети спортивных телеканалов Eurosport предложило адвокатам теннисиста такой расклад
Фото: sport.ru
Руководство сети спортивных телеканалов Eurosport ведёт переговоры с адвокатами чемпиона шести турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира, немца Бориса Беккера, который ранее был приговорён британским судом к 2,5 года тюрьмы за сокрытие денежных активов.
Eurosport выясняет, сможет ли 54-летний Беккер комментировать теннисные матчи из тюрьмы, сообщает Blick. Беккер продолжительное время являлся экспертом телеканала.
Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам.
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