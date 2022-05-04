Ангелина Калинина не смогла выйти в полуфинал соревнований в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла выйти в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. В четвертьфинале украинка не смогла переиграть Жиль Тайхман из Швейцарии.

Мадрид. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 3:6, 4:6

Это была третья встреча теннисисток, Тайхман выиграла второй раз.

Следующей соперницей Тайхман станет Сара Соррибес-Тормо или Джессика Пегула.