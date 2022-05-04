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Ангелина Калинина не смогла выйти в полуфинал соревнований в Мадриде
Украинке не хватило сил
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла выйти в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. В четвертьфинале украинка не смогла переиграть Жиль Тайхман из Швейцарии.
Мадрид. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 3:6, 4:6
Это была третья встреча теннисисток, Тайхман выиграла второй раз.
Следующей соперницей Тайхман станет Сара Соррибес-Тормо или Джессика Пегула.
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