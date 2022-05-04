  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ангелина Калинина не смогла выйти в полуфинал соревнований в Мадриде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ангелина Калинина не смогла выйти в полуфинал соревнований в Мадриде

Теннис
(1 голосов)

Украинке не хватило сил

Ангелина Калинина не смогла выйти в полуфинал соревнований в Мадриде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла выйти в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. В четвертьфинале украинка не смогла переиграть Жиль Тайхман из Швейцарии.

Мадрид. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 3:6, 4:6

Это была третья встреча теннисисток, Тайхман выиграла второй раз.

Следующей соперницей Тайхман станет Сара Соррибес-Тормо или Джессика Пегула.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде