Энди Маррей снялся с Мастерса в Мадриде перед матчем с Джоковичем

Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира категории "Мастерс" в Мадриде (Испания).

Подробные причины такого решения не называются. Сообщается, что Маррей прекратил свои выступления на грунтовом турнире в столице Испании из-за болезни.

Таким образом, матч третьего круга соревнований между Энди Марреем и Новаком Джоковичем не состоится. Сербский теннисист автоматически вышел в четвертьфинал