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Энди Маррей снялся с Мастерса в Мадриде перед матчем с Джоковичем

Теннис
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Причины такого решения не называются

Энди Маррей снялся с Мастерса в Мадриде перед матчем с Джоковичем

Фото: HBW News

Новина українською

Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира категории "Мастерс" в Мадриде (Испания).

Подробные причины такого решения не называются. Сообщается, что Маррей прекратил свои выступления на грунтовом турнире в столице Испании из-за болезни.

Таким образом, матч третьего круга соревнований между Энди Марреем и Новаком Джоковичем не состоится. Сербский теннисист автоматически вышел в четвертьфинал

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В статье: Энди Маррей
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