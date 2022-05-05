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Энди Маррей снялся с Мастерса в Мадриде перед матчем с Джоковичем
Причины такого решения не называются
Фото: HBW News
Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира категории "Мастерс" в Мадриде (Испания).
Подробные причины такого решения не называются. Сообщается, что Маррей прекратил свои выступления на грунтовом турнире в столице Испании из-за болезни.
Таким образом, матч третьего круга соревнований между Энди Марреем и Новаком Джоковичем не состоится. Сербский теннисист автоматически вышел в четвертьфинал
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