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Названа причина из-за которой Маррей пропустит матч с Джоковичем
Теннисист отравился
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Директор турнира в Мадриде, испанский теннисист Фелисьяно Лопес назвал причину, по которой трёхкратный чемпион турниров Большого шлема" Энди Маррей отказался выходить на матч третьего круга, в котором его соперником должен был стать 20-кратный победитель ТБШ Новак Джокович. По словам Лопеса, у Маррея случилось пищевое отравление.
У него случилось пищевое отравление. Утром ему уже стало легче, но всё же он был ещё не в том состоянии, чтобы выходить на корт", — приводит слова директора Daily Mail.
Таким образом, матч третьего круга соревнований между Энди Марреем и Новаком Джоковичем не состоится.
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