Названа причина из-за которой Маррей пропустит матч с Джоковичем

Директор турнира в Мадриде, испанский теннисист Фелисьяно Лопес назвал причину, по которой трёхкратный чемпион турниров Большого шлема" Энди Маррей отказался выходить на матч третьего круга, в котором его соперником должен был стать 20-кратный победитель ТБШ Новак Джокович. По словам Лопеса, у Маррея случилось пищевое отравление.

У него случилось пищевое отравление. Утром ему уже стало легче, но всё же он был ещё не в том состоянии, чтобы выходить на корт", — приводит слова директора Daily Mail.

Таким образом, матч третьего круга соревнований между Энди Марреем и Новаком Джоковичем не состоится.