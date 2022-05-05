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Людмила Киченок уступила в полуфинале парного турнира в Мадриде
Немного не хватило сил
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок в полуфинальном матче парного разряда грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде уступила второму сеянному тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).
Матч длился 1 час и 29 минут. За это время Людмила и Елена совершили 5 эйсов, 6 двойных ошибок и реализовали 1 брейк-поинт из 11.
Соперницы по финалу Габриэлы Дабровски и Джулиана Олмос пока неизвестны.
Мадрид. Полуфинал
Людмила Киченок / Елена Остапенко - Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос - 7:5, 1:6, 6-10
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