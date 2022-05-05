  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Людмила Киченок уступила в полуфинале парного турнира в Мадриде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Людмила Киченок уступила в полуфинале парного турнира в Мадриде

Теннис
(1 голосов)

Немного не хватило сил

Людмила Киченок уступила в полуфинале парного турнира в Мадриде

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок в полуфинальном матче парного разряда грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде уступила второму сеянному тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).

Матч длился 1 час и 29 минут. За это время Людмила и Елена совершили 5 эйсов, 6 двойных ошибок и реализовали 1 брейк-поинт из 11.

Соперницы по финалу Габриэлы Дабровски и Джулиана Олмос пока неизвестны.

Мадрид. Полуфинал

Людмила Киченок / Елена Остапенко - Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос - 7:5, 1:6, 6-10

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Людмила Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде