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Надаль добыл волевую победу над Гоффеном
Все решилось на тай-брейке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Мадриде.
В матче третьего круга соревнований третий сеяный Надаль нанёс поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену, начавшему турнир с квалификации.
Рафаэль Надаль - Давид Гоффен 6:3, 5:7, 7:6 (11:9)
Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.
Надаль семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. Гоффен подал три эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
За выход в полуфинал "Мастерса" в Мадриде Надаль сыграет с победителем матча Кэмерон Норри — Карлос Алькарас.
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