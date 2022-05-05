Надаль добыл волевую победу над Гоффеном

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Мадриде.

В матче третьего круга соревнований третий сеяный Надаль нанёс поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену, начавшему турнир с квалификации.

Рафаэль Надаль - Давид Гоффен 6:3, 5:7, 7:6 (11:9)

Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.

Надаль семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. Гоффен подал три эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

За выход в полуфинал "Мастерса" в Мадриде Надаль сыграет с победителем матча Кэмерон Норри — Карлос Алькарас.