Маррей может пропустить Мастерс в Риме

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей снялся с грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 15 мая. Об этом пишет Daily Express.

Изначально Маррей должен был выступить в квалификации турнира, проведение которой запланировано на ближайшие выходные.

Напомним, вчера, 5 мая, британский спортсмен из-за пищевого отравления снялся с матча третьего круга "Мастерса" в Мадриде.