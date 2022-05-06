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Маррей может пропустить Мастерс в Риме
Энди не готов сыграть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей снялся с грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 15 мая. Об этом пишет Daily Express.
Изначально Маррей должен был выступить в квалификации турнира, проведение которой запланировано на ближайшие выходные.
Напомним, вчера, 5 мая, британский спортсмен из-за пищевого отравления снялся с матча третьего круга "Мастерса" в Мадриде.
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