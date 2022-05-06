Рафаэль Надаль сенсационно проиграл 19-летнему теннисисту

Девятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия пробился в полуфинал грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания).

19-летний теннисист на четвертьфинальной стадии обыграл 21-кратного победителя турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля в трёх сетах.

Карлос Алькарас Гарфия - Рафаэль Надаль 6:2, 1:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. На счету Алькараса четыре эйса, три двойные ошибки и четыре брейка при пяти брейк-пойнтах. Надаль за три сета выполнил одну подачу навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что Алькарас подвернул ногу во втором сете при счёте 2:1 в пользу Надаля. Карлос взял медицинскую паузу, вызвав врачей на корт. После этого Алькарас не взял во втором сете ни одного гейма.