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Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Серб провел хороший матч
Фото: The Denver Channel
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выиграл четвертьфинальный матч на грунтовом турнире ATP серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), в котором его соперником был поляк Хуберт Хуркач (14-е место в рейтинге ATP).
Джокович победил Хуркача и вышел в полуфинал.
Новак Джокович - Хуберт Хуркач 6:3, 6:4
Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
На счету Джоковича шесть подач навылет и одна ошибка на подаче. Новак реализовал два брейк-пойнта из шести (33%). У Хуркача три эйса и две двойные ошибки. У него не было ни единого брейк-пойнта.
В полуфинале соперником Джоковича будет победитель противостояния Рафаэль Надаль — Карлос Алькарас (оба — Испания).
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