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Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Теннис
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Серб провел хороший матч

Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Фото: The Denver Channel

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выиграл четвертьфинальный матч на грунтовом турнире ATP серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), в котором его соперником был поляк Хуберт Хуркач (14-е место в рейтинге ATP).

Джокович победил Хуркача и вышел в полуфинал.

Новак Джокович - Хуберт Хуркач 6:3, 6:4

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

На счету Джоковича шесть подач навылет и одна ошибка на подаче. Новак реализовал два брейк-пойнта из шести (33%). У Хуркача три эйса и две двойные ошибки. У него не было ни единого брейк-пойнта.

В полуфинале соперником Джоковича будет победитель противостояния Рафаэль Надаль — Карлос Алькарас (оба — Испания).

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В статье: Новак Джокович
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