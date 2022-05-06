  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Названа дата жеребьевки основной сетки Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа дата жеребьевки основной сетки Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Она состоится в середине мая

Названа дата жеребьевки основной сетки Ролан Гаррос

Новина українською

Определилась дата, когда пройдёт жеребьёвка основной сетки "Ролан Гаррос". Это произойдёт 19 мая.

22 мая в Париже стартует второй в году турнир "Большого шлема" – "Ролан Гаррос". Теннисисты сыграют на грунтовом покрытии.

Серб Новак Джокович является действующим чемпионом турнира у мужчин, чешка Барбора Крейчикова – у женщин. В одиночном разряде, как обычно, сыграют 128 теннисистов и 128 теннисисток.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде