Теннис
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Названа дата жеребьевки основной сетки Ролан Гаррос
Она состоится в середине мая
Определилась дата, когда пройдёт жеребьёвка основной сетки "Ролан Гаррос". Это произойдёт 19 мая.
22 мая в Париже стартует второй в году турнир "Большого шлема" – "Ролан Гаррос". Теннисисты сыграют на грунтовом покрытии.
Серб Новак Джокович является действующим чемпионом турнира у мужчин, чешка Барбора Крейчикова – у женщин. В одиночном разряде, как обычно, сыграют 128 теннисистов и 128 теннисисток.
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