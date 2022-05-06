Названа дата жеребьевки основной сетки Ролан Гаррос

Определилась дата, когда пройдёт жеребьёвка основной сетки "Ролан Гаррос". Это произойдёт 19 мая.

22 мая в Париже стартует второй в году турнир "Большого шлема" – "Ролан Гаррос". Теннисисты сыграют на грунтовом покрытии.

Серб Новак Джокович является действующим чемпионом турнира у мужчин, чешка Барбора Крейчикова – у женщин. В одиночном разряде, как обычно, сыграют 128 теннисистов и 128 теннисисток.