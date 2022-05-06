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Рафаэля Надаля впервые на грунте проиграл тинейджеру
19-летний Алькарас легко переиграл Рафу
Фото: Defector
Испанец Карлос Алькараз, победивший своего соотечественника Рафаэля Надаля в четвертьфинале "Мастерса" в Мадриде, стал самым молодым полуфиналистом за 20 лет существования турнира.
Кроме того, 19-летний Алькараз - первый тинейджер, обыгравший Надаля на грунте. Он одержал четвёртую победу над представителем Топ-5 рейтинга ATP при четырёх поражениях.
Отметим, что Надаль потерпел лишь второе поражение в текущем сезоне. На данный момент у него 22 победы (91,7%).
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