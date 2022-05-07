Мадридский обидчик Надаля станет шестой ракеткой мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас в понедельник, 9 мая, станет шестой ракеткой мира.

На данный момент он находится на 9-й позиции планетарного рейтинга, но уже совсем скоро обойдет Каспера Рууда, Маттео Берреттини и Андрея Рублева.

Отметим, что молодое испанское дарование только на этой неделе отпраздновало 19-ю годовщину со дня рождения.