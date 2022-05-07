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Мадридский обидчик Надаля станет шестой ракеткой мира
Невероятное достижение
Фото: ATP Tour
Испанский теннисист Карлос Алькарас в понедельник, 9 мая, станет шестой ракеткой мира.
На данный момент он находится на 9-й позиции планетарного рейтинга, но уже совсем скоро обойдет Каспера Рууда, Маттео Берреттини и Андрея Рублева.
Отметим, что молодое испанское дарование только на этой неделе отпраздновало 19-ю годовщину со дня рождения.
Ранее Алькарас
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