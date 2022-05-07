Джокович о 19-летнем Алькарасе: Очевидно, что он особенный игрок

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих впечатлениях от игры 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса (АТР №9), вчера в матче 1/4 финала Мадрида победившего Рафаэля Надаля. Его слова цитирует Ukrainian Tennis:

"Очевидно, что он особенный игрок. Он побил много рекордов, стал самым молодым в ТОП-10 за последние несколько десятилетий.

До этого у нас были выдающиеся чемпионы, как Майкл Чанг, выигравший Grand Slam в 16, и так далее. Но сейчас мы отвыкли от тинейджеров в ТОП-10, играющих на столь высоком уровне. Его рост и прогресс в последние полгода – это потрясающе.

За пределами корта он отличный парень. В Мадриде мы с ним потренировались, провели время вне корта. И должен сказать, что он со всех сторон – на корте и за его пределами – отличный парень.

Мне очень нравится смотреть его игру – как и многим другим в туре. Он очень полезен для тура. Здорово, что молодой игрок, так хорошо выступает и становится глотком свежего воздуха для теннисного мира.

А еще он отличный парень, очень скромный и с правильными ценностями. Идеальный набор" – сказал он.