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Определилась соперница Калининой в первом круге турнира в Риме

Теннис
(1 голосов)

Удачи тебе, Ангелина

Определилась соперница Калининой в первом круге турнира в Риме

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка 37-я ракетка мира Ангелина Калинина выступит на грунтовом турнире в Риме (Италия). Ее первой соперницей станет американская спортсменка Мэдисон Киз (WTA №22).

Стартовый матч для украинки состоится 9 мая, точное время начала пока неизвестно.

Отметим, что по личным встречам лидирует именно наша соотечественница (1-0).

Еще одна украинка Марта Костюк (WTA №60) будет играть в квалификации.

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В статье: Ангелина Калинина
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