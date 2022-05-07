Определилась соперница Калининой в первом круге турнира в Риме

Украинская теннисистка 37-я ракетка мира Ангелина Калинина выступит на грунтовом турнире в Риме (Италия). Ее первой соперницей станет американская спортсменка Мэдисон Киз (WTA №22).

Стартовый матч для украинки состоится 9 мая, точное время начала пока неизвестно.

Отметим, что по личным встречам лидирует именно наша соотечественница (1-0).

Еще одна украинка Марта Костюк (WTA №60) будет играть в квалификации.