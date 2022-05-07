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Костюк под итальянские макароны готовится к турниру в Риме. Фото
Очень вкусно смотрится
фото - twitter.com
Украинская теннисистка Марта Костюк перед стартом турнира в Риме (Италия) посетила одно из местных кафе с целью отведать фирменную пасту. Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее
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