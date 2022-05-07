Костюк под итальянские макароны готовится к турниру в Риме. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк перед стартом турнира в Риме (Италия) посетила одно из местных кафе с целью отведать фирменную пасту. Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее определилась первая соперница Калининой на турнире в Риме.