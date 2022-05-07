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WTA. Костюк вышла в финал квалификации турнира в Риме
Соперница снялась с матча из-за травмы
Фото: Fox News
Рим (WTA), украинка Марта Костюк, 60 ракетка мира, вышла в финал квалификации турнира WTA1000. Её соперница, итальянка Федерика Ди Сарра, 207 ракетка мира, снялась с матча по ходу второго сета из-за травмы.
В первом раунде основной сетки Костюк сыграет против испанской теннисистки Кристины Букши. На этом этапе соревнований в Риме также сыграет другая украинка – Ангелина Калинина, 37 ракетка мира. Она сыграет против американки Мэдисон Киз.
Грунт.
Марта Костюк (Украина) – Федерика Ди Сарра (Италия)
7:6|4:0 (отказ)
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