ATP. Карлос Алькарас обыграл Джоковича и Надаля подряд

Мадрид (АТР), 19-летний испанец Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в полуфинале "Мастерса". В предыдущем раунде он также обыграл Рафаэля Надаля. Это лишь пятый случай в истории, когда Новак и Рафаэль были обыграны подряд на одном турнире.

Алькарас – самый молодой финалист в истории мадридского "Мастерса". Он также самый молодой теннисист в истории, обыгравший первую ракетку мира (Новака Джоковича).

Грунт.

Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия)

6:7|7:5|7:6

В финале Алькарасу предстоит сыграть с победителем пары Циципас – Зверев.