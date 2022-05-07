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ATP. Карлос Алькарас обыграл Джоковича и Надаля подряд

Теннис
(1 голосов)

Испанец громит легенд одну за другой

ATP. Карлос Алькарас обыграл Джоковича и Надаля подряд

Фото: Tennis World USA

UA-Футбол
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Мадрид (АТР), 19-летний испанец Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в полуфинале "Мастерса". В предыдущем раунде он также обыграл Рафаэля Надаля. Это лишь пятый случай в истории, когда Новак и Рафаэль были обыграны подряд на одном турнире.

Алькарас – самый молодой финалист в истории мадридского "Мастерса". Он также самый молодой теннисист в истории, обыгравший первую ракетку мира (Новака Джоковича).

Грунт.

Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия)

6:7|7:5|7:6

В финале Алькарасу предстоит сыграть с победителем пары Циципас – Зверев.

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В статье: Новак Джокович теннис Рафаэль Надаль Карлос Алькарас Гарфия
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