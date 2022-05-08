Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале Мадрида

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение в матче 1/2 финала турнира в Мадриде (Испания) против местного спортсмена, 19-летнего Карлоса Алькараса (АТР №6). Его слова цитирует АТР:

"Поздравляю его. Он очень хорошо справился со своими нервами. В его возрасте играть так зрело и мужественно – поразительно. Он заслужил победу.

Было тяжело справляться с его подачами, я не ощущал свой прием. У него было много крученых ударов, что создавало для него хорошие позиции на корте.

Безусловно, я показал очень хороший теннис – лучший в этом году. Наверное, когда разочарование от поражения в этом матче пройдет, у меня будет много позитива, который я могу взять с этой недели" – сказал он.

Напомним, что в финальном матче Мадрида Алькарас сыграет против немца Александра Зверева.