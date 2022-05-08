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Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале Мадрида

Теннис
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Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале Мадрида

UA-Футбол
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение в матче 1/2 финала турнира в Мадриде (Испания) против местного спортсмена, 19-летнего Карлоса Алькараса (АТР №6). Его слова цитирует АТР:

"Поздравляю его. Он очень хорошо справился со своими нервами. В его возрасте играть так зрело и мужественно – поразительно. Он заслужил победу.

Было тяжело справляться с его подачами, я не ощущал свой прием. У него было много крученых ударов, что создавало для него хорошие позиции на корте.

Безусловно, я показал очень хороший теннис – лучший в этом году. Наверное, когда разочарование от поражения в этом матче пройдет, у меня будет много позитива, который я могу взять с этой недели" – сказал он.

Напомним, что в финальном матче Мадрида Алькарас сыграет против немца Александра Зверева.

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В статье: Новак Джокович
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