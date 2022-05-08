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Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Риме

Теннис
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Прошла квалификацию

Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Риме

Фото: VOI

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №60) вышла в основную сетку турнира в Риме. В финальном матче квалификации она победила представительницу Испании Кристину Буксу (WTA №131).

Счет матча 2-1 (6-1; 5-7; 6-3) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 5 эйсов, 8 из 16 реализованных брейков и 4 двойные ошибки.

Соперница украинки по первому кругу соревнований определится несколько позже. Ангелина Калинина также сыграет в основной сетке турнира.

Напомним, что ранее Джокович прокомментировал поражение в полуфинале Мадрида.

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В статье: Марта Костюк
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