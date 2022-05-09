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Новая звезда тенниса. 19-летний испанец выиграл престижный турнир, обыграв Джоковича и Надаля

Теннис
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В финале победил третью ракетку мира

Новая звезда тенниса. 19-летний испанец выиграл престижный турнир, обыграв Джоковича и Надаля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Карлосу Алькарасу всего 19, но он уже ворвался в элиту мужского тенниса. В 2022 году он выиграл уже свой второй турнир серии Мастерс, что позволило ему подняться уже на шестую строчку в рейтинге ATP.

После успеха в Майами Алькарас завоевал титул в Мадриде. При этом турнир в столице Испании стал особенным для Карлоса, ведь в течение дистанции он обыграл всех лучших теннисистов планеты.

В четвертьфинале Алькарас обыграл Рафаэля Надаля, который занимает четвертое место в рейтинге ATP, со счетом 2:1. В полуфинале была заруба с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Отдав первый сет на тай-брейке, Карлос выиграл второй (7:5) и третий (7:6).

Наконец-то в финале испанцу противостоял немец Александр Зверев, который был вторым сеяным на турнире. Но борьбы не получилось – Алькарас справился за час. Если в первом сете он разрешил Звереву взять три гейма, то во втором – только один.

«Это здорово победить этих игроков. Обыграть двух лучших игроков в истории, а затем Зверева, третьего в мире. Он отличный игрок. Я бы сказал, что это лучшая неделя в моей жизни", - сказал Алькарас в интервью на корте. «Мне 19 лет, и я считаю, что это ключ к тому, чтобы иметь возможность играть подряд долгие и трудные матчи. Я чувствую себя прекрасно физически».

Алькарасу удалось повторить достижения Давида Налбандяна, который в 2007-м в Мадриде поочередно обыграл Джоковича, Надаля и Федерера. Но тогда турнир проходил на харде, сейчас же на грунте.

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В статье: Александр Зверев Карлос Алькарас
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