Рейтинг WTA. Свитолина 27-я, четыре украинки в топ-100

В понедельник по традиции обновился теннисный рейтинг WTA. На его вершине по-прежнему находится Ига Швёнтек. У полячки более двух тысяч очков отрыва от ближайших преследовательниц.

За спиной у Швёнтек чешка Барбора Крейчикова и испанка Паула Бадоса, которые на недели поменялись местами в рейтинге. Также в топ-5 Мария Саккари (Греция) и Аннет Контавейт (Эстония).

Что касается украинских теннисисток, то Элина Свитолина всё ещё удерживает статус первой ракетки страны. 27-летняя теннисистка на данный момент занимает 27-ю позицию в рейтинге. Ангелина Калинина расположилась на 36-м месте, Марта Костюк - 59-я, а Даяна Ястремская - 80-я.

Добавим, что сегодня в Риме стартует статусный грунтовый турнир, на котором сыграют Калинина, Костюк и Ястремская. Свитолина не выходила на корт в официальном матче с 24 марта.