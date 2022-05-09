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Рейтинг WTA. Свитолина 27-я, четыре украинки в топ-100

Теннис
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Первая ракетка Украины не играет уже полтора месяца

Рейтинг WTA. Свитолина 27-я, четыре украинки в топ-100

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

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В понедельник по традиции обновился теннисный рейтинг WTA. На его вершине по-прежнему находится Ига Швёнтек. У полячки более двух тысяч очков отрыва от ближайших преследовательниц.

За спиной у Швёнтек чешка Барбора Крейчикова и испанка Паула Бадоса, которые на недели поменялись местами в рейтинге. Также в топ-5 Мария Саккари (Греция) и Аннет Контавейт (Эстония).

Что касается украинских теннисисток, то Элина Свитолина всё ещё удерживает статус первой ракетки страны. 27-летняя теннисистка на данный момент занимает 27-ю позицию в рейтинге. Ангелина Калинина расположилась на 36-м месте, Марта Костюк - 59-я, а Даяна Ястремская - 80-я.

Добавим, что сегодня в Риме стартует статусный грунтовый турнир, на котором сыграют Калинина, Костюк и Ястремская. Свитолина не выходила на корт в официальном матче с 24 марта.

Рейтинг WTA. Свитолина 27-я, четыре украинки в топ-100 - изображение 1

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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