Рейтинг ATP. Алькарас прорвался на шестую позицию, украинцев нет в топ-200

В обновлённом рейтинге ATP среди лидеров не произошло никаких изменений: топ-5 рейтинга осталась той же, что и неделю назад.

На вершине мужского теннисного мира находится Новак Джокович. За спиной у серба дисквалифицированный вместе со своей страной Даниил Медведев. Далее расположились немец Александр Зверев, Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.

Сенсационный победитель турнира в Мадриде , испанец Карлос Алькарас Гарфия, улучшил своё положение на три позици. Теперь он занимает шестую строчку.

Что касается украинцев, то наших теннисистов нет в топ-200. Лучший результат на данный момент показывает Виталий Сачко, у которого 235-я ракетка мира. За ним идут Илья Марченко (№254) и уже завершивший карьеру Сергей Стаховский (№306).