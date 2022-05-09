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Рейтинг ATP. Алькарас прорвался на шестую позицию, украинцев нет в топ-200

Теннис
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Джокович сохраняет лидерство

Рейтинг ATP. Алькарас прорвался на шестую позицию, украинцев нет в топ-200

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В обновлённом рейтинге ATP среди лидеров не произошло никаких изменений: топ-5 рейтинга осталась той же, что и неделю назад.

На вершине мужского теннисного мира находится Новак Джокович. За спиной у серба дисквалифицированный вместе со своей страной Даниил Медведев. Далее расположились немец Александр Зверев, Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.

Сенсационный победитель турнира в Мадриде, испанец Карлос Алькарас Гарфия, улучшил своё положение на три позици. Теперь он занимает шестую строчку.

Что касается украинцев, то наших теннисистов нет в топ-200. Лучший результат на данный момент показывает Виталий Сачко, у которого 235-я ракетка мира. За ним идут Илья Марченко (№254) и уже завершивший карьеру Сергей Стаховский (№306).

Рейтинг ATP. Алькарас прорвался на шестую позицию, украинцев нет в топ-200 - изображение 1

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Александр Зверев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Гарфия
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