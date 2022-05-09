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Рейтинг ATP. Алькарас прорвался на шестую позицию, украинцев нет в топ-200
Джокович сохраняет лидерство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В обновлённом рейтинге ATP среди лидеров не произошло никаких изменений: топ-5 рейтинга осталась той же, что и неделю назад.
На вершине мужского теннисного мира находится Новак Джокович. За спиной у серба дисквалифицированный вместе со своей страной Даниил Медведев. Далее расположились немец Александр Зверев, Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.
Сенсационный
Что касается украинцев, то наших теннисистов нет в топ-200. Лучший результат на данный момент показывает Виталий Сачко, у которого 235-я ракетка мира. За ним идут Илья Марченко (№254) и уже завершивший карьеру Сергей Стаховский (№306).
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