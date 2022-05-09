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Марта Костюк сыграет с американской теннисисткой на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме
Украинка сыграет свой матч 10 мая
Фото: VOI
Украинская теннисистка Марта Костюк узнала, с кем сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Марта должна была играть с Кларой Таусон, но она получила травму спины.
Теперь Клару заменит Мэдисон Брэнгл из США.
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