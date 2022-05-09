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Наоми Осака снялась с турнира в Риме

Теннис
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Её заменит Нурия Паррисас Диас

Наоми Осака снялась с турнира в Риме

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Спортсменка повредила левую лодыжку.

"К сожалению, мне придётся сняться с Рима, так как травма, которую я получила на прошлой неделе в Мадриде, ещё не вылечена. Это травма ахилла, поэтому мне нужно быть осторожной, особенно перед "Ролан Гаррос", — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

Место японки в сетке займёт лаки-лузер, Нурия Паррисас Диас.

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В статье: Наоми Осака
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