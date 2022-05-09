  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Международная федерация тенниса объявила о временном приостановлении членства россии и беларуси
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Международная федерация тенниса объявила о временном приостановлении членства россии и беларуси

Теннис
(1 голосов)

За проголосовали национальные ассоциации

Международная федерация тенниса объявила о временном приостановлении членства россии и беларуси

Новина українською

Международная федерация тенниса (ITF) на внеочередном общем собрании ратифицировала решение исполкома организации об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах от 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба ITF.

Мероприятие прошло в виртуальном режиме 6 мая.

Национальные ассоциации проголосовали за временное приостановление членства федерации тенниса россии (ФТР) и белорусской теннисной федерации (БТФ).

Таким образом, российские и белорусские игроки по-прежнему не смогут принимать участие в командных соревнованиях под эгидой ITF.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ITF
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде