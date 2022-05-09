Международная федерация тенниса объявила о временном приостановлении членства россии и беларуси

Международная федерация тенниса (ITF) на внеочередном общем собрании ратифицировала решение исполкома организации об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах от 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба ITF.

Мероприятие прошло в виртуальном режиме 6 мая.

Национальные ассоциации проголосовали за временное приостановление членства федерации тенниса россии (ФТР) и белорусской теннисной федерации (БТФ).

Таким образом, российские и белорусские игроки по-прежнему не смогут принимать участие в командных соревнованиях под эгидой ITF.