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Международная федерация тенниса объявила о временном приостановлении членства россии и беларуси
За проголосовали национальные ассоциации
Международная федерация тенниса (ITF) на внеочередном общем собрании ратифицировала решение исполкома организации об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах от 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба ITF.
Мероприятие прошло в виртуальном режиме 6 мая.
Национальные ассоциации проголосовали за временное приостановление членства федерации тенниса россии (ФТР) и белорусской теннисной федерации (БТФ).
Таким образом, российские и белорусские игроки по-прежнему не смогут принимать участие в командных соревнованиях под эгидой ITF.
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