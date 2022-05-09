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Джокович: Пока что Карлос Алькарас лучший игрок в мире
Новак восхищен результатами испанца
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что считает 19-летнего испанца Карлоса Алькараса лучшим игроком этого сезона.
Напомним, теннисисты встретились в полуфинале грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) и Алькарас победил по итогам трёх затяжных сетов.
"Пока что он лучший игрок в мире, без сомнений, учитывая, какие результаты он показывает. То, как он справлялся с давлением в нашем матче, и то, как сохранял спокойствие до самого конца, действительно впечатляет. Он заслужил титул.
В его игре впечатляет всё. Он по-настоящему универсальный игрок, который может одинаково хорошо играть и в атаке, и в обороне. И сейчас о нём говорит весь спорт", – сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой "Мастерсу" в Риме.
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