  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира в Риме

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка отдала 8 геймов сопернице

Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира в Риме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

В первом круге украинка обыграла 22 ракетку мира Мэдисон Киз из США.

Рим. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:4, 6:4

В следующем раунде Калинина сыграет против Людмилы Самсоновой или Джессики Пегулы. Ангелина находится на расстоянии двух побед от звания первой ракетки Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ангелина Калинина Мэдисон Киз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде