Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

В первом круге украинка обыграла 22 ракетку мира Мэдисон Киз из США.

Рим. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:4, 6:4

В следующем раунде Калинина сыграет против Людмилы Самсоновой или Джессики Пегулы. Ангелина находится на расстоянии двух побед от звания первой ракетки Украины.