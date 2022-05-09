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Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира в Риме
Теннисистка отдала 8 геймов сопернице
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В первом круге украинка обыграла 22 ракетку мира Мэдисон Киз из США.
Рим. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:4, 6:4
В следующем раунде Калинина сыграет против Людмилы Самсоновой или Джессики Пегулы. Ангелина находится на расстоянии двух побед от звания первой ракетки Украины.
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