Доминик Тим проигрывает пятый матч подряд

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

В стартовом матче Тим уступил представителю Италии Фабио Фоньини.

Доминик Тим - Фабио Фоньини 4:6, 6:7 (5:7)

Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Тим пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Фоньини — один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.