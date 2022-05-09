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Доминик Тим проигрывает пятый матч подряд

Теннис
(1 голосов)

Австрийцу не хватает сил

Доминик Тим проигрывает пятый матч подряд

Новина українською

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

В стартовом матче Тим уступил представителю Италии Фабио Фоньини.

Доминик Тим - Фабио Фоньини 4:6, 6:7 (5:7)

Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Тим пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Фоньини — один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

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В статье: Доминик Тим
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