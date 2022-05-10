Надаль назвал свою цель на ближайшее время

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что подготовка к "Ролан Гаррос" и успешное выступление на турнире является его ближайшей целью.

В настоящее время Надаль готовится к выступлению на грунтовом "Мастерсе" в Риме. Испанец пропустил несколько недель из-за перелома ребра.

"Да, это моя цель… У меня не было другого шанса подготовиться к грунтовому сезону, учитывая всё то, через что я прошёл. Но я не стану отказываться от шанса. Посмотрим, что будет", — приводит слова Рафаэля Надаля агентство Reuters.