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Надаль назвал свою цель на ближайшее время

Теннис
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Рафаэль готовится к турниру в Риме

Надаль назвал свою цель на ближайшее время

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что подготовка к "Ролан Гаррос" и успешное выступление на турнире является его ближайшей целью.

В настоящее время Надаль готовится к выступлению на грунтовом "Мастерсе" в Риме. Испанец пропустил несколько недель из-за перелома ребра.

"Да, это моя цель… У меня не было другого шанса подготовиться к грунтовому сезону, учитывая всё то, через что я прошёл. Но я не стану отказываться от шанса. Посмотрим, что будет", — приводит слова Рафаэля Надаля агентство Reuters.

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В статье: Рафаэль Надаль
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