Костюк проиграла в первом раунде Рима

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в первом раунде грунтового турнира в Риме.

В сопернице Костюк попалась 61-я ракетка мира Мэдисон Брэнгл из США. Однако дуэль завершилась в двух сетах.

За весь матч обе теннисистки не сделали ни одного эйса, а также практически равное количество двойных ошибок (6 у украинки против 5 у американки). У Костюк немного выше процент выигранных мячей на первой подаче, но возникли проблемы со второй подачей.

Напомним, что в Рим Костюк пробилась из квалификации.

WTA. Одиночный разряд. Рим. Грунт. Первый раунд

Мэдисон Брэнгл (США, 61) - Марта Костюк (Украина, 59) 6:4, 6:3