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Костюк проиграла в первом раунде Рима
Украинка быстро зачехлила ракетку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в первом раунде грунтового турнира в Риме.
В сопернице Костюк попалась 61-я ракетка мира Мэдисон Брэнгл из США. Однако дуэль завершилась в двух сетах.
За весь матч обе теннисистки не сделали ни одного эйса, а также практически равное количество двойных ошибок (6 у украинки против 5 у американки). У Костюк немного выше процент выигранных мячей на первой подаче, но возникли проблемы со второй подачей.
Напомним, что в Рим Костюк пробилась из квалификации.
WTA. Одиночный разряд. Рим. Грунт. Первый раунд
Мэдисон Брэнгл (США, 61) - Марта Костюк (Украина, 59) 6:4, 6:3
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