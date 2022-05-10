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Ястремская уступила на старте турнира WTA 125 в Париже
Украинка не смогла настроится на матч
Фото: NBC Sports
Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает грунтовой турнир WTA 125 в Париже на старте соревнований.
В двухсетовом матче она уступила американке Клер Лю.
Матч длился 1 час и 9 минут. За это время Ястремская совершила 3 эйса, 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейка.
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Клер Лю (США, 7) – 1:6, 3:6
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