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Ястремская уступила на старте турнира WTA 125 в Париже

Теннис
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Украинка не смогла настроится на матч

Ястремская уступила на старте турнира WTA 125 в Париже

Фото: NBC Sports

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает грунтовой турнир WTA 125 в Париже на старте соревнований.

В двухсетовом матче она уступила американке Клер Лю.

Матч длился 1 час и 9 минут. За это время Ястремская совершила 3 эйса, 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейка.

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Клер Лю (США, 7) – 1:6, 3:6

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В статье: Даяна Ястремская
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