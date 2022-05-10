Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Риме в парном разряде

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в первом круге парного разряда грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии наша спортсменка обыграла норвежку Ульрикке Эйкери и Кэтрин Харрисон из США.

Рим. Первый круг

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе - Ульрикке Эйкери / Кэтрин Харрисон - 6:0, 6:2

В следующем круге они сыграют с Вероникой Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой.

Напомним, что Костюк является победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, юниорского турнира Большого шлема в парном разряде.