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Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Риме в парном разряде

Теннис
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Украинка свой следующий матч сыграет 12 мая

Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Риме в парном разряде

Фото: VOI

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Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в первом круге парного разряда грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии наша спортсменка обыграла норвежку Ульрикке Эйкери и Кэтрин Харрисон из США.

Рим. Первый круг
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе - Ульрикке Эйкери / Кэтрин Харрисон - 6:0, 6:2

В следующем круге они сыграют с Вероникой Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой.

Напомним, что Костюк является победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, юниорского турнира Большого шлема в парном разряде.

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В статье: Марта Костюк
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