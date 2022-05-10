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Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Риме в парном разряде
Украинка свой следующий матч сыграет 12 мая
Фото: VOI
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в первом круге парного разряда грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии наша спортсменка обыграла норвежку Ульрикке Эйкери и Кэтрин Харрисон из США.
Рим. Первый круг
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе - Ульрикке Эйкери / Кэтрин Харрисон - 6:0, 6:2
В следующем круге они сыграют с Вероникой Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой.
Напомним, что Костюк является победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, юниорского турнира Большого шлема в парном разряде.
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