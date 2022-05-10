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Эмма Радукану снялась с турнира в Риме

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка не смогла доиграть матч

Эмма Радукану снялась с турнира в Риме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла продолжить матч первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Радукану (10) встречалась с победительницей US Open – 2019, канадкой Бьянкой Андрееску. Андрееску мощно провела первый сет и выиграла его со счётом 6:2. При счёте 2:1 в пользу канадки во второй партии Радукану снялась с матча из-за травмы спины.

В следующем раунде Андрееску сразится с представительницей Испании Саро Соррибес-Тормо.

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В статье: Эмма Радукану
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