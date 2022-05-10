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Эмма Радукану снялась с турнира в Риме
Теннисистка не смогла доиграть матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла продолжить матч первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Радукану (10) встречалась с победительницей US Open – 2019, канадкой Бьянкой Андрееску. Андрееску мощно провела первый сет и выиграла его со счётом 6:2. При счёте 2:1 в пользу канадки во второй партии Радукану снялась с матча из-за травмы спины.
В следующем раунде Андрееску сразится с представительницей Испании Саро Соррибес-Тормо.
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