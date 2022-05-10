Дарья Снигур пробилась в следующий раунд турнира ITF W60 во Франции

В Сен-Годенсе (Франция) в первом круге турнира ITF W60 украинка Дарья Снигур обыграла Маллори Ноэль из Франции. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2.

Дарья Снигур - Маллори Ноэль 6:2, 6:2

Матч длился 1 час и 9 минут. За это время украинка подала один эйс против троих в сопернице. При этом у Снигур две двойные ошибки, тогда как у Ноэль шесть.

Также Снигур реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов против 1 из 6 у оппонентки.