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Ангелина Калинина снялась с турнира WTA1000 в Риме

Теннис
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У неё травма

Ангелина Калинина снялась с турнира WTA1000 в Риме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с матча 2-го круга большого турнира WTA1000 в Риме.

У нее повреждение спины. Сколько именно упустит спортсменка пока неизвестно.

Соперница Ангелины сыграет против Арины Соболенко.

Напомним, что Калинина является чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2014 среди юниорок в парном разряде, а также она неоднократно доходила до финалов турниров серии Большого шлема.

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В статье: Ангелина Калинина
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