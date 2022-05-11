Ангелина Калинина снялась с турнира WTA1000 в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с матча 2-го круга большого турнира WTA1000 в Риме.

У нее повреждение спины. Сколько именно упустит спортсменка пока неизвестно.

Соперница Ангелины сыграет против Арины Соболенко.

Напомним, что Калинина является чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2014 среди юниорок в парном разряде, а также она неоднократно доходила до финалов турниров серии Большого шлема.