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Ангелина Калинина снялась с турнира WTA1000 в Риме
У неё травма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с матча 2-го круга большого турнира WTA1000 в Риме.
У нее повреждение спины. Сколько именно упустит спортсменка пока неизвестно.
Соперница Ангелины сыграет против Арины Соболенко.
Напомним, что Калинина является чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2014 среди юниорок в парном разряде, а также она неоднократно доходила до финалов турниров серии Большого шлема.
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